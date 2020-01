‘Gf Vip 4’, Clizia Incorvaia ammette di essere attratta da Paolo Ciavarro, ma… (video) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non sembrano ancora del tutto chiari i rapporti tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, sin dall’inizio hanno palesato una certa simpatia reciproca. Era stata la siciliana ad ammettere di essere incuriosita dal figlio di Eleonora Giorgi il quale, dal canto suo, aveva confidato ai suoi compagni “a pelle non mi piace, non c’è attrazione fisica” (QUI il post). Nonostante le dichiarazioni del ragazzo, Clizia e Paolo da qualche giorno non fanno altro che stuzzicarsi e, dalle loro ultime battute, l’ipotesi di un flirt non sembra essere così lontana. In QUESTO video, infatti, si vedono i due gieffini mentre fantasticano su un loro possibile appuntamento fuori dalla Casa. A seguito delle ultime conversazioni col 28enne, la Incorvaia si è aperta con Rita Rusic e ha ammesso quali sono le sue ... isaechia

