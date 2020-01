Germania, primo bambino contagiato dal coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il coronavirus continua a registrare vittime ed in Germania è stato registrato il primo caso di un bambino contagiato dal virus di Wuhan. Il piccolo è figlio di un dipendente della ditta Webasto in Baviera che nelle scorse ore era stato dichiarato infetto, non sono ancora ignote le sue generalità. Finora in tutta la Germania sono sei i casi confermati. Il Ministero della Salute del Land della Baviera ha reso noto che è stato registrato il primo bambino contagiato dal coronavirus senza precisare ulteriori dettagli sulle generalità del giovane paziente. Si tratterebbe del figlio di un dipendente della ditta Webasto e residente nel distretto di Traunstein. All’uomo, proprio ieri, era stato annunciato il contagio. Sono altri 5 i membri della famiglia che presentano dei sintomi influenzali e per ... bigodino

