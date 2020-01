Genova: suora accoltellata in chiesa durante la messa, ha difeso prete (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una suora è stata ferita nel tardo pomeriggio a Genova, nel quartiere di Sestri Ponente, mentre si trovava dentro una chiesa. La donna, di circa 30 anni e di origini indiane, è stata accoltellata mentre si stava celebrando la messa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe intervenuta in difesa del sacerdote. Trasportata in codice rosso in ospedale, si sta verificando l'entità delle sue ferite ma sarebbe vigile e cosciente. L’aggressore, un uomo di 57 anni, è stato fermato. accoltellata dentro una chiesa, durante la messa L'aggressione, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe avvenuta mentre il sacerdote stava celebrando la messa. Il 57enne - forse turbato anche per un recente lutto - avrebbe iniziato a urlare "Sono il diavolo" e avrebbe cercato di aggredire il prete. A quel punto la suora sarebbe intervenuta per fermare l'aggressore. Ferita, è stata ... tg24.sky

