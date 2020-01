Genova, suora accoltellata in chiesa durante la messa: ha difeso il sacerdote. L’aggressore arrestato, prima ha urlato: “Sono il diavolo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ha urlato “sono il diavolo” e ha cercato di aggredire il sacerdote mentre stava celebrando la messa con una lama di circa 40 centimetri. Una suora 30enne di origini indiane ha cercato di difendere il religioso ed è stata accoltellata. È successo nel tardo pomeriggio in una chiesa a Genova, nella delegazione di Sestri Ponente. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e ricoverata in codice rosso all’Ospedale S. Martino, dove è stata sottoposta ai primi accertamenti per verificare l’entità delle ferite. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la squadra mobile. L’aggressore è stato arrestato. La suora è vigile e cosciente, stando a quanto hanno riferito i soccorritori. All’aggressione hanno assistito alcune anziane che stavano seguendo la messa pomeridiana e che hanno sentito l’uomo gridare mentre si dirigeva armato verso il sacerdote. Una di loro ha ... ilfattoquotidiano

