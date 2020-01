Genova, suora accoltellata all’esterno della chiesa: è grave. Fermato l’aggressore (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Genova, in località Sestri Ponente, una giovane suora è stata accoltellata da un uomo (poi Fermato) all'esterno di una chiesa. Ignoti i motivi del gesto. La donna è stata subito soccorsa e poi portata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni. Indagini in corso per capire i motivi del gesto. fanpage

