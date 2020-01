Gazzetta: Se il Chelsea facesse un’offerta per Mertens, il Napoli non direbbe no (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Napoli non svende, scrive oggi Maurizio Nicita, ma è attento alle eventuali possibilità del mercato in uscita per contenere il monte ingaggi e sistemare il saldo di mercato che sfiora i 100 milioni in uscita. In questo senso potrebbe risultare interessante un’offerta del Chelsea per Mertens Al momento gli inglesi sono fermi a un avvio di trattativa, ma non hanno ancora avanzato una offerta reale al Napoli, che potrebbe valutarla, anche se sa che il belga è intenzionato a rimanere per provare a battere il record dei gol di Hamsik (121, lui è a 117). Ma se alla fine i Blues presentassero un’offerta importante a giocatore e club l’affare potrebbe concludersi L'articolo Gazzetta: Se il Chelsea facesse un’offerta per Mertens, il Napoli non direbbe no ilNapolista. ilnapolista

