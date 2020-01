Gazzetta: Llorente è tra i desideri di Conte, il Napoli attende solo un’offerta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Napoli ha già avviato la rivoluzione con l’acquisto di ben 5 calciatori, che potrebbero ancora aumentare, e si appresta l’estate prossima a completarla con la cessione di molti interpreti. Ma se offerte interessanti arrivassero ora, non esiterebbe a lasciar partire i primi. La Gazzetta dello Sport parla di Fernando Llorente, l’attaccante spagnolo non ha mai trovato spazio nel Napoli se non per brevi scampoli di partita, e attualmente è in una ristretta lista di attaccanti richiesti da Antonio Conte all’Inter. Se i nerazzurri bussassero a casa Napoli sarebbero accolti e ascoltati. A patto che nel frattempo non sia partito Mertens, perché comunque un’alternativa a Milik, Gattuso dovrà averla. In attesa che poi in estate arrivi Petagna e si completi la rivoluzione avviata in questo gennaio. L'articolo Gazzetta: Llorente è tra i desideri di Conte, il Napoli attende ... ilnapolista

Gazzetta_it : Inter, Politano accetta il Napoli: ora arriva Llorente? #Mercato - napolista : Gazzetta: #Llorente è tra i desideri di #Conte , il #Napoli attende solo un’offerta - ilNapolista - CalcioNapoli24 : -