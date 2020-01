Gazzaniga, ubriaco cerca di strangolare la madre dopo una lite: arrestato un ragazzo di 25 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Prima un'accesa discussione, poi la violenza fisica nei confronti della madre. Per questo motivo i carabinieri di Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo, hanno arrestato un 25enne per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Stando alle indagini, l'aggressore non avrebbe accettato il divorzio voluto dalla madre, tanto da arrivare a prenderla per il collo e strangolarla fino quasi al soffocamento. fanpage

