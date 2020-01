“Gatta morta!”. Il trono di UeD si accende. Giovanna e il grande sfregio a Sara (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si è conclusa la nuova registrazione di Uomini e Donne che ha visto per la prima volta le esterne di Giovanna Abate, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ‘rifiutata’ al momento della scelta. Il suo è stato un percorso molto chiacchierato. Con Giulio sembrava esserci grande affinità, ma alla fine il tronista ha deciso di uscire dallo studio con Giulia D’Urso. Giovanna non ha preso bene la decisione e poco dopo la scelta si è sfogata. “Sicuramente sono tanto dispiaciuta per come è andata a finire, ma lo sono ancora di più per come Giulio ha scelto di farla finire tra noi – ha detto – Con il suo atteggiamento non mi ha dato più neanche un motivo per star male per lui. Non dico che meritassi per forza di essere la scelta, ma so di certo che non meritavo di essere trattata in quel modo”.



“Ci vuole buon senso ... caffeinamagazine

zazoomnews : UeD anticipazioni Giovanna e Sara già rivali: “Gatta morta” Giuseppe va via - #anticipazioni #Giovanna #rivali: - Noovyis : (“Gatta morta!”. Il trono di UeD si accende. Giovanna e il grande sfregio a Sara) Playhitmusic -… - 5Piccola : RT @ninarosesnow: Clizia gran gatta morta, si fa accarezzare le gambe pure dal Zechila #gfvip4 -