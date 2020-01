Galles-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2020: orario, tv, guida streaming, programma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mancano ormai soltanto 48 ore all’inizio: così come per gli uomini e per gli under 20, nel fine settimana parte il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile, che scatterà domenica 2 febbraio e vedrà subito l’esordio dell’Italia, che alle ore 14.00 Italiane farà visita al Galles. Il match inaugurale del torneo verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento sulla piattaforma Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della partita. Di seguito il programma dell’incontro Galles-Italia del Sei Nazioni di rugby femminile con l’indicazione dell’ora Italiana della sfida. programma Galles-Italia SEI Nazioni rugby femminile 2020 I giornata Domenica 2 febbraio Galles v Italia ore 14.00 Diretta tv su Eurosport 1 Diretta streaming su Eurosport Player Diretta live testuale su OA ... oasport

