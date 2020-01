Gaffe di Salvini sul Coronavirus in Italia: attacco al governo, ma le date sono contro di lui (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fa discutere non poco l’approccio avuto dall’Italia nei confronti del Coronavirus, dopo l’annuncio ufficiale del Premier Conte in merito ai due casi registrati nel nostro Paese. Il caso dei due turisti cinesi, infatti, rappresenta a tutti gli effetti la prima svolta qui da noi sul tema, al punto che Salvini ha rincarato la dose sui suoi canali social. Accendendo la polemica sul fronte politico, infatti, il leader della Lega ha deciso di attaccare l’attuale Esecutivo per non aver chiuso le frontiere tempestivamente. Ed è su questo punto che occorrono importanti chiarimenti. Salvini contro il governo dopo l’arrivo del Coronavirus in Italia Il Ministero della Salute ha diffuso alcune dritte per tutti, affinché si possano limitare i rischi di contagio, come vi abbiamo riportato nella serata di giovedì. Su cosa protesta Salvini? A suo dire, le frontiere dovevano ... bufale

