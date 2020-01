Gaeta, anziano lasciato senza cibo e cure: denunciata badante, gli ha preso casa e pensione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una badante di 69 anni è stata denunciata dai carabinieri per truffa, abbandono e circonvenzione di incapace. Avrebbe abbandonato l’anziano che accudiva, lasciandolo in uno stato di malnutrizione e degrado molto serio, tanto che si è reso necessario il ricovero in ospedale. Lei riscuoteva la sua pensione e si è fatta intestare casa. Avrebbe dovuto occuparsi di lui, farlo mangiare e tenerlo al sicuro. E invece lo avrebbe lasciato senza cibo, sporco, e in una condizione tale di degrado che era stato necessario il ricovero in ospedale. Una donna di 69 anni, badante di un signore anziano residente a Gaeta, è stata denunciata dai carabinieri per truffa, abbandono e circonvenzione di incapace. Non solo l’uomo versava in uno stato di malnutrizione preoccupante, ma è stato anche convinto a intestarle l’appartamento. Nel periodo in cui lei avrebbe dovuto fargli da badante, andava a ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Gaeta, anziano lasciato senza cibo e cure: denunciata badante, gli ha preso casa e pensione - ilfaroonline : Si fa intestare la casa dall’anziano a cui presta assistenza, a Gaeta denunciata 69enne - News_24it : GAETA - Non solo il dolore del lutto, ma anche quello di aver affidato un proprio caro alle attenzioni di una perso… -