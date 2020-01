Francesco Sarcina, la presunta amante rivela: “Clizia Incorvaia era una moglie di copertura” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo le dichiarazioni di Clizia Incorvaia all’interno del Grande Fratello Vip 4, spunta la presunta amante di Francesco Sarcina. La gieffina, avrebbe rivelato ai suoi coinquilini di essere stata tradita numerose volte dal suo ex marito. Secondo quanto confessato da Clizia ai suoi compagni di avventura, il cantante de Le Vibrazioni avrebbe avuto diverse storie parallele durante il loro matrimonio. A fornire ulteriori dettagli è il settimanale Novella 2000, che sembra aver trovato una (o l’unica) presunta amante di Francesco Sarcina. La ragazza intervistata dal magazine si chiama Grazia Sepe ed ha 22 anni. E avrebbe dichiarato di aver avuto una relazione con il cantante de Le Vibrazioni per diversi anni. Francesco Sarcina ha avuto un amante per anni? Secondo quanto si legge sul settimanale Novella 2000, Francesco Sarcina avrebbe avuto una lunga relazione extraconiugale ... velvetgossip

