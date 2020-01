Francesca Fantoni, Andrea Pavarini ha confessato per l’omicidio di Bedizzole (Di venerdì 31 gennaio 2020) Francesca Fantoni, la vittima dell’omicidio di Bedizzole, è stata uccisa da Andrea Pavarini. La stesso 32enne ha confessato l’uccisione della donna, dopo che era stata indicata come possibile colpevole dall’accusa. La donna è stata trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico della città che si trova in provincia di Brescia. Andrea Pavarini, assistita dal legale Ennio Buffoli, accusata dell’omicidio di Francesca Fantoni, di fronte alle prove fornite dal giudice, in un interrogatorio serrato con i magistrati nel carcere di Brescia, alla fine ha ceduto e ha confessato di aver ucciso la donna. La donna si trovava di fronte al giudice per le indagini preliminare ed è crollata di fronte alle prove ritrovate, come la felpa che indossava la sera in cui Francesca è morta e sulla ... bigodino

