Francesca Cipriani in versione vichinga: il seno è esplosivo [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Francesca Cipriani spopola su social on il suo corpo da favola. In tv è diventata un’opinionista di successo, sempre schierata a favore delle donne. Difende i più deboli e difende se stessa con grinta e fierezza. Ma soprattutto Francesca continua a sorprendere i suoi fan di Instagram con scatti super bollenti. Stavolta la showgirl ha pubblicato uno scatto davvero sensuale. Coperta da una bellissima pelliccia bianca, Francesca indossa un corpetto strettissimo, fatto di borchie e strass. Ovviamente sotto non manca una gonna in ecopelle fucsia, in pieno stile Cipriani. Una sorta di vichinga sexy che ha davvero conquistato il web. D’altra parte il seno enorme di Francesca attira tutta l’attenzione su di sé. Bellissima. L'articolo Francesca Cipriani in versione vichinga: il seno è esplosivo FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

