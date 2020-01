Fondazione Milan, al via nuovo progetto con Giuliani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ormai da qualche tempo Fondazione Milan porta avanti il progetto “Sport for All”, nato per Fondazione Milan intende promuovere e facilitare lo sviluppo e l’accesso all’attività sportiva per le persone con disabilità al fine di favorire la coesione sociale e l’integrazione. Il programma nasce e si realizza in collaborazione con alcuni partner di eccellenza del … L'articolo Fondazione Milan, al via nuovo progetto con Giuliani calcioefinanza

sportli26181512 : #Notizie #FondazioneMlan Fondazione Milan, al via nuovo progetto con Giuliani: Ormai da qualche tempo Fondazione Mi… - GiornaleLORA : Prende il via a Vittoria Sport for All, il programma di sport integrato promosso da Fondazione… - IdeawebTV : Fondazione Mirafiore: nel weekend Alessandro Milan e lo spettacolo per famiglie con Luigi Orfeo… -