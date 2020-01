Folle lancia masso da 8 kg e cartello stradale da cavalcavia A4 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gabriele Laganà Un minorenne, invece, è stato denunciato a piede libero. L’azione sulla A4 Torino-Milano nei pressi di Novara. Diversi i veicoli danneggiati ma nessuno è rimasto ferito Forse solo il caso ha fatto sì che l’azione gravissima e sconsiderata compiuta su un tratto autostradale alcune notti fa da due ragazzi, uno dei quali minorenne, non terminasse nel sangue. I giovani, probabilmente per eseguire un Folle gioco, hanno lanciato un masso di 8 chili e un cartello stradale dal cavalcavia sulla A4 Torino-Milano nei pressi dell'uscita di Vicolungo nel Novarese. Un autoarticolato e due auto in transito sono state colpite ma, fortunatamente, nessuna delle persone a bordo dei veicoli è rimasta ferita. Il pericoloso e sconcertante atto non poteva restare impunito. A seguito di indagini serrate, la polizia è riuscita ad individuare i responsabili del pericoloso atto. Il ... ilgiornale

