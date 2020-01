Flora Frate, tra i nuovi espulsi dal Movimento 5 Stelle: «Hanno usato come scusa le assenze» (Di venerdì 31 gennaio 2020) I probiviri del Movimento 5 Stelle avevano annunciato nuove espulsioni per colpire i ritardatari nel versamento dei rimborsi. Tra i nomi di questi, c’è anche quello della deputata Flora Frate che in un lungo sfogo su Facebook lamenta che la motivazione ufficiale usata contro di lei siano state le «assenze». Flora Frate, tra i nuovi espulsi dal Movimento 5 Stelle: «Hanno usato come scusa le assenze» LEGGI ANCHE>espulsioni a 5 Stelle, l’amarezza di Veronica Giannone: «Sembra un tribunale giacobino» Flora Frate non ha preso bene la notizia di essere stata espulsa dal Movimento 5 Stelle con cui era stata eletta alla camera dei Deputati. In un lungo post di sfogo pubblicato sul suo profilo Facebook, la deputata ribadisce di aver sempre lavorato con incessante ed infaticabile lealtà» solo «nell’interesse del Gruppo e del Governo» anche quando questo ha significato per lei «sostenere ... giornalettismo

