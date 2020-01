Fireworks, la recensione: i salti nel tempo e quell'adolescenza che vorresti non finisse mai (Di venerdì 31 gennaio 2020) La recensione di Fireworks, vanno visti di lato o dal basso?: l'anime dello studio Shaft, curato e poetico nello stile grafico, utilizza lo stratagemma dei salti nel tempo per affrontare tipiche tematiche adolescenziali. Grazie all'ormai imminente uscita direct to video Lucky Red, è possibile ora scoprire Fireworks, vanno visti di lato o dal basso?, film giapponese realizzato dallo studio Shaft nel 2017 e diretto da Akiyuki Shinbo e Nobuyuki Takeuchi, e in pratica versione anime di un live action di Shunji Iwai realizzato nel '93 per il piccolo schermo. Come vedremo in questa recensione di Fireworks, si tratta di un racconto di formazione dalla vena magica, che abbina in modo a tratti un po' bizzarro le tipiche problematiche adolescenziali di due ragazzi a un curioso tocco sci-fi. Disperazione, ribellione e fuga, in una ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Fireworks, la recensione: i salti nel tempo e quell'adolescenza che vorresti non finisse mai… -