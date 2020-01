Fiorentina, Commisso: «In sette mesi ho già speso 300 milioni» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai giornalisti presenti fuori dal centro sportivo del club toscano. Commisso si è soffermato soprattutto sul mercato viola: «Cutrone, Duncan, Kouamé, Igor e… ne manca uno. Amrabat? Stiamo aspettando su certe cose, non per colpa nostra. Non è una cosa ancora definitiva». «Quello che voglio dire – … L'articolo Fiorentina, Commisso: «In sette mesi ho già speso 300 milioni» calcioefinanza

acffiorentina : Il presidente Rocco Commisso è a Milano: a pranzo il saluto alla squadra in vista di #InterFiorentina di… - sportli26181512 : Fiorentina, Commisso: 'Spesi più di 300 milioni in sette mesi': Il patron viola: 'Amrabat non è ancora definitivo,… - sportli26181512 : Commisso: 'Spesi più di 300 milioni per la Fiorentina! Mercato? Stiamo ancora lavorando...': Rocco Commisso, patron… -