Fiorentina, Agudelo: il giocatore ha firmato, i dettagli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Intrigo Kevin Agudelo. La Fiorentina ha sorpassato il Parma per il giocatore colombiano. Viola scatenati sul mercato Intrigo Kevin Agudelo. Come riporta Gianluca Di Marzio la Fiorentina si è inserita prepotentemente per il giocatore colombiano. Parma superato che era stato il primo club a muoversi per Agudelo. Il colombiano è arrivato a Milano e ha firmato il proprio contratto con la Fiorentina. La formula del trasferimento sarà quella del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto: Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? #Fiorentina, preso anche #Agudelo dal #Genoa ?? Prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto… - DiMarzio : La #Fiorentina piomba su Agudelo: sorpasso sul Parma e incontro per chiudere ? - marcoconterio : ?? È fatta per il talento Kevin Agudelo dal Genoa alla Fiorentina. Accordo totale @TuttoMercatoWeb -