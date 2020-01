Final Four Coppa Italia volley femminile: orari, calendario, tv, streaming, programma (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Final Four della Coppa Italia 2020 di volley femminile si disputerà nel weekend del 1-2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio. Si incomincia sabato 1° febbraio con le due semiFinali, poi le due vincitrici si affronteranno nell’atto conclusivo della domenica. Conegliano è la grande favorita della vigilia, le Campionesse d’Italia vogliono conquistare quel trofeo che era sfuggito l’anno scorso e puntano al successo contro Scandicci che però in una partita da dentro o fuori può sempre dire la sua: Paola Egonu e compagne dovranno stare molto attente contro le toscane guidate da Ofelia Malinov ed Elena Pietrini. A seguire il derby lombardo tra Busto Arsizio e Monza: le Farfalle avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico e punteranno al successo ma attenzione alla verve delle brianzole che ai quarti di Finale hanno eliminato Novara detentrice del ... oasport

