Fiat 500 elettrica - Primo sguardo agli interni (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Fiat 500 elettrica è stata nuovamente avvistata durante i collaudi stradali. In attesa di vederla al prossimo Salone di Ginevra, dove sarà svelata in anteprima mondiale, possiamo già dare uno sguardo agli interni della prima auto a batteria di massa del gruppo FCA. Queste foto spia, infatti, mostrano per la prima volta diversi dettagli definitivi dell'abitacolo, a partire dal volante e dal grande schermo dell'impianto di infotainment.Volante a due razze e maxi display. Gli interni della Fiat 500 elettrica avranno un'impostazione totalmente inedita per il marchio torinese. Sul volante, con la parte inferiore della corona piatta, sarà presente il logo 500 e non quello Fiat, mentre sulle due razze troveranno posto i pulsanti per il controllo degli Adas e di altre funzioni della vettura. L'avviamento sarà a pulsante e anche la trasmissione non verrà comandata da una leva: al centro ... quattroruote

dinoadduci : Fiat 500 elettrica - Primo sguardo agli interni - kssdhr : @lapoelkann_ Io ti ho incontrato a Londra, tu eri nella Fiat 500 Abarth verde militare nei pressi di Harrods ai abb… - linkmotorsepoca : Fiat 500 110 F BERLINA 1970 - € 4300 Veicolo Proposto dalla LINK MOTORS LATINA Via del Volsci, 85E 04100 Latina (La… -