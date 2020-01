Festival di Sanremo, i 10 beauty look più belli di sempre (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo non è solo una vetrina per le nuove canzoni della musica italiana, ma anche per i nuovi trend del mondo beauty. Nel corso degli anni abbiamo visto make up impeccabili e hair styling che hanno fatto tendenza, dallo shatush di Bianca Balti al rossetto rosso di Arisa. Abbiamo selezionato i beauty look più belli visti sul palco dell'Ariston negli ultimi anni. fanpage

GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - chetempochefa : - 'Sa che non avrei mai detto di vederla qui a Sanremo!' - 'A chi lo dice!' Torniamo indietro di 20 anni: nel 2000… - SabrinaSalerno : Online la mia intervista su @dilei_it #Sanremo2020 #Festival @SanremoRai #Sabrina #SabrinaSalerno -