Feltri contro Beppe Sala: “Pensi al coronavirus e non blocchi le auto” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo la scoperta che i due primi casi di coronavirus in Italia erano giunti nel nostro Paese atterrando all’aeroporto di Malpensa, il direttore di Libero Vittorio Feltri si è scagliato contro il sindaco di Milano Beppe Sala. Il giornalista ha infatti accusato il primo cittadino di pensare soltanto all’inquinamento dell’aria sottovalutando i potenziali pericoli derivanti dall’epidemia esplosa in Cina nell’ultimo mese. Un attacco che arriva a due giorni dal blocco delle automobili previsto a Milano per domenica 2 febbraio. Vittorio Feltri contro Beppe Sala Caro sindaco di Milano, Sala, invece di romperci i coglioni col fermo della auto preoccupati del coronavirus — Vittorio Feltri (@vFeltri) January 31, 2020 In un tweet pubblicato nella giornata del 31 gennaio, Feltri polemizza contro Beppe Sala criticando lo zelo del primo cittadino nei confronti delle ... notizie

