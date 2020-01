Federico Fashion Style spiega perché non sposerà la madre di sua figlia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il noto hairstylist dei vip, Federico Fashion Style è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me. Nel corso del programma Federico si è raccontato e ha spiegato le sue scelte di vita più importanti. Non solo, il noto parrucchiere ha parlato anche dell’amicizia che lo lega all’influencer Giulia De Lellis. Parlando di Giulia poi non è mancato un accenno alle sue storie d’amore, tra Andrea Damante e l’attuale Andrea Iannone. Federico Fashion Stylis ospite di Caterina Balivo Con Caterina Balivo, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Stylist ha parlato anzitutto del suo settore. Insieme è stato affrontato un argomento delicato, come i prezzi di certi professionisti. Visualizza questo post su Instagram “Insicura, fai da te, pentita” le tre tipologie di clienti di @Federico Fashion Style <img ... thesocialpost

alessio1com : RT @viola_inthesky: federico_fashion_style guarda e impara. ?? - Bondema1 : RT @viola_inthesky: federico_fashion_style guarda e impara. ?? - federicacaladea : @violalaviola Federico fashion style ?? -