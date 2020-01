Federica Palma, nuovo album: data uscita, anticipazioni e titoli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Federica Palma, nuovo album: data uscita, anticipazioni e titoli La tradizione cantautoriale italiana ha da poco una nuova interprete: è Federica Palma, che il 5 Settembre 2019 ha esordito con l’album Contorni. L’artista, originaria della provincia di Lecce, è in tour per fare conoscere il suo disco. Tradizione italiana con uno sguardo alla produzione internazionale Benché le radici di Federica Palma siano saldamente ancorate in Italia, come testimoniato dalla scelta di cantare nella nostra lingua, la cantante non è ignara delle tendenze della produzione internazionale. Lo si evince dalla struttura delle tracce e dalla loro elaborazione. L’artista salentina infatti annovera come fonti di ispirazione Tori Amos, Damien Rice e Joni Mitchell. È autrice di canzoni, che scrive al pianoforte, di cui è profonda conoscitrice, dal 2009 e in questi anni si è esibita ... termometropolitico

