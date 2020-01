Fausto Leali è il Mostro! Escluso dalla finale de Il cantante mascherato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cantante mascherato: Fausto Leali era il Mostro! Eliminato dal Mastino napoletano all’inizio della finale Si è svolto il tanto atteso spareggio tra il Mostro e il Mastino all’inizio della puntata finale de Il cantante mascherato, in onda stasera, venerdì 31 gennaio 2020. Dopo le esibizioni del Mastino napoletano e del Mostro, Milly Carlucci ha stoppato definitivamente i voti relativi a queste due maschere e, dando il risultato, si è scoperto che il pubblico ha scelto di far accedere alla finale de Il cantante mascherato il Mastino napoletano, con il 54% dei voti. Dunque il Mostro è stato Escluso e, al grido di “Giù la maschera!” da parte del pubblico, è stato smascherato: era Fausto Leali! Mostro era Fausto Leali, sconfitto allo spareggio dal Mastino: eliminato a Il cantante mascherato A contendersi la vittoria della prima edizione de Il cantante mascherato ... lanostratv

