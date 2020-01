Fast & Furious 9, il trailer: Vin Diesel contro il fratello John Cena nel nuovo capitolo (Di sabato 1 febbraio 2020) Universal ha rilasciato le prime immagini del nono capitolo di Fast & Furious, dove il protagonista Dominic Toretto interpretato da Vin Diesel si troverà contro il fratello Jakob, ladro e assassino interpretato dalla new entry John Cena. Con Charlize Theron ed Helen Mirren, il film uscirà in sala il 21 maggio 2020. fanpage

acmilan : Are you ready to cheer? Kick off is fast approaching ?? Il riscaldamento dei rossoneri. Ancora pochi minuti a… - inthehobbithole : 2 anni a Montreal e scopro che esiste una catena simil fast food vegana Buongiorno Doina - exlwtchje : il 22 maggio esce fast and furious 9 mi trEMA IL CULOOOOOO -