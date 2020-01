Fast & Furious 9: il trailer del film con Vin Diesel (Di venerdì 31 gennaio 2020) Presentato nell'enorme evento di Miami il trailer di Fast & Furious 9, il nuovo film con Vin Diesel, in arrivo nei cinema italiani il 21 maggio. Il primo trailer di Fast & Furious 9 è finalmente arrivato, "trascinato" dal mega evento, nominato per l'occasione trailer Drop Event, che la Universal ha organizzato a Miami per presentare ufficialmente il nuovo film con Vin Diesel. Il video si apre con una scena all'insegna della tranquillità in famiglia con il piccolo Brian che riceve un regalo speciale come protezione per quello che sta per accadere. La situazione prende infatti una svolta all'insegna dell'azione e Dom si ritrova alle prese con un criminale, assassino e pilota incredibile che si rivela essere il fratello del protagonista. Il filmato mostra anche il ... movieplayer

acmilan : Are you ready to cheer? Kick off is fast approaching ?? Il riscaldamento dei rossoneri. Ancora pochi minuti a… - arcadiacinema : #FastAndFurious9, una guerra in famiglia nel primo #trailer del film con #VinDiesel! #Fast9 #FastFurious… - cineblogit : Fast & Furious 9: primo full trailer italiano di 'Fast 9' -