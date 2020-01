Fantacalcio: Lobotka, Demme e Politano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per cercare di risolvere una stagione complicata oltre ogni aspettativa il Napoli ha lavorato molto durante la sessione invernale di calciomercato. Per completare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso sono arrivati rinforzi soprattutto per il centrocampo, il reparto con minore abbondanza. In particolare la mediana è la zona del campo in cui Gattuso, anche in funzione del gioco che propone da tempo, aveva evidentemente maggiori lacune. In termini generali non è una zona in cui sia frequente trovare calciatori “da Fantacalcio”. Per quanto preziosi in fase di possesso palla, i mediani di copertura tendono appunto ad avere incarichi prevalentemente difensivi. Poi, a seconda dei loro tempi di inserimento e delle loro eventuali inclinazioni a proporsi in attacco, possono anche apportare qualche bonus al Fantacalcio ma solitamente controbilanciato dai malus derivanti dalle ... ilveggente

