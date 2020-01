Fantacalcio, chi sono e quanto giocheranno i nuovi del calciomercato di gennaio (Di venerdì 31 gennaio 2020) La guida per l'asta di riparazione perfetta. Abbiamo analizzato tutti gli acquisti delle 20 squadre di serie A, indicando chi prendere e chi no al Fantacalcio. Un documento da stampare e tenere tra i vostri fogli. Eriksen il miglior colpo in assoluto, ma occhio alle operazioni della Fiorentina. fanpage

