Family show al Delle Arti: domenica 2 febbraio gli "Aristogattoni" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Salerno – Gli amici, la musica e un posto in cui tornare. L'amore per le cose semplici sono l'anima del prossimo spettacolo di C'era una Volta 8, gli appuntamenti con il Family show messi in scena dalla Compagnia dell'Arte per la regia di Antonello Ronga. domenica 2 febbraio (alle 11, 17 e 19.15) al Teatro Delle Arti la compagine salernitana presenta "Gli Aristogattoni" un divertente racconto che nasconde la ricchezza della diversità di specie: gli animali, pur essendo di razze diverse, dimostrano grande solidarietà gli uni con gli altri, tanto da riuscire ad aiutarsi tra loro. Musiche, luci, effetti e coreografie coinvolgenti: come sempre entusiasmo alle stelle e grandi emozioni, per grandi e piccini. SINOSSI – Nella "Parigi bene", una anziana e ricca donna decide di redigere il proprio testamento e di lasciare tutto in eredità ai propri gatti.

