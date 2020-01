Falso allarme Coronavirus a Palermo, il turista avrebbe solo l’influenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Falso allarme a Palermo per un caso sospetto di Coronavirus. Un turista cinese è stato ricoverato all’ospedale Cervello. Ha generato il panico generale la notizia del turista originario della Cina che è stato portato in fretta e furia all’ospedale dopo che ha lamentato un certo malessere. Intanto pare rientrare l’allarme Coronavirus a Palermo. Il turista cinese trasportato all’ospedale cervello questa mattina ha solo un’influenza di tipo B. Lo confermano fonti vicine all’assessorato regionale alla Salute. Ora si aspetta l’ulteriore verifica dell’Epidemiologia del Policlinico di Palermo, ma la diagnosi è già molto attendibile. Secondo Repubblica lo confermano fonti vicine all’assessorato regionale alla Salute. Si tratta di un uomo di Shangai in vacanza in Italia da qualche giorno. Da Roma si è trasferito a Palermo. Manifestava i ... direttasicilia

