Fake News – Coronavirus, la testimonianza shock di un italiano ancora in Cina (Video) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fate attenzione a questo articolo che sta girando sul web con relativo audio e Video, virale anche su whatsapp. E' un Fake, di seguito quanto riportano: Un italiano che si trova in Cina in questo momento, ha girato con il proprio cellulare un Video documentario su quello che sta accadendo in Cina in questi giorni dopo il contagio del "Coronavirus". Nel Video che troverete alla fine dell'articolo, ci sono le immagini di quella che è la situazione in Cina oggi. Il Video inizia con questa frase: "La situazione in Cina non è bella". E continua nell'affermare e documentare contemporaneamente, che la città di Wuhan è blindata da giorni, e su ogni via sia di entrata che di uscita c'è un cordone di militari armati che ha l'ordine di sparare a chiunque tenti di entrare o di uscire dalla città. La sua voce è incredula mentre continua a parlare e filmare. lLo scenario che si ritrova davanti e ... howtodofor

