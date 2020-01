Facebook ha annunciato che rimuoverà tutte le fake news sul Coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per contenere l’isteria di massa, Facebook ha annunciato che provvederà contro le fake news diffuse sulla piattaforma riguardanti il Coronavirus. A spingere il social a prendere questa decisione sarebbe stata la l’intervento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato la diffusione del 2019-nCoV «emergenza sanitaria internazionale». Facebook ha annunciato che rimuoverà tutte le fake news sul Coronavirus LEGGI ANCHE> Le bufale italiane sul Coronavirus I falsi dati su contagio e decessi, le informazioni fallaci sul virus e i falsi metodi di prevenzione (come ad esempio bere la candeggina) avranno vita breve su Facebook. A seguito delle dichiarazioni dell’OMS, il board del social network ha comunicato di essere al lavoro per rimuovere i contenuti che diffondo false notizie sul Coronavirus. In particolare, nel comunicato viene spiegato ... giornalettismo

