Ex Ilva, ArcelorMittal pronta a depositare le repliche ai commissari in vista dell’udienza in Tribunale. Ma la trattativa (difficile) prosegue (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il gong era fissato per oggi, ma la realtà è che si tratterà fino all’ultimo minuto disponibile per provare a sostanziare quella bozza di 5 pagine ancora troppo fumosa per garantire un via libera al proseguimento del negoziato sull’ex Ilva. Tuttavia molto ‘non detto’ sullo stato dell’arte dell’accordo tra Stato e ArcelorMittal lo si comprenderà dal tenore delle controrepliche che la multinazionale depositerà in serata al Tribunale di Milano nell’ambito del ricorso d’urgenza presentato dai commissari a novembre, dopo l’annuncio dell’addio fatto dai franco-indiani. Certo, le carte – viste le parole di fuoco messe nero su bianco da parte dei legali di Ilva in amministrazione straordinaria – difficilmente saranno ‘soft’, anche perché se l’intesa non dovesse essere raggiunta il 7 febbraio si discuterà ... ilfattoquotidiano

