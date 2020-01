Europei atletica 2024: Roma consegna la sua candidatura (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – La Fidal ha consegnato quest’oggi all’Associazione Europea di atletica leggera il documento di candidatura della citta’ di Roma a ospitare i Campionati Europei del 2024. È, di fatto, la conclusione della prima fase dell’iter di assegnazione della manifestazione, che si completera’ l’8 maggio prossimo a Parigi, quando verra’ resa nota la citta’ che ospitera’ la rassegna continentale. In lizza con Roma, per il prestigioso traguardo, la citta’ polacca di Katowice. Centrale, per la definizione del dossier di Roma 2024, il ruolo del Governo, in particolare del Ministro per lo Sport, il cui supporto conferisce alla candidatura tricolore la solidita’ richiesta dall’Associazione Europea (EA). Rilevante, allo stesso tempo, anche l’intervento del Comune di Roma, che ha sposato in pieno il progetto fin dalla ... romadailynews

romadailynews : Europei #atletica 2024: Roma consegna la sua candidatura: Roma – La #Fidal ha consegnato… - Giovagiu1781 : RT @atleticaitalia: #atletica Europei #Roma2024, consegnato alla @EuroAthletics il documento finale della candidatura: l'8 maggio la scelta… - filippo898 : RT @atleticaitalia: #atletica Europei #Roma2024, consegnato alla @EuroAthletics il documento finale della candidatura: l'8 maggio la scelta… -