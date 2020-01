Europa e Wall Street nella morsa del virus cinese. La frenata del Pil manda ko Piazza Affari (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nel giorno storico di Brexit, sui mercati continua a tenere banco l'epidemia di coronavirus. A Milano, peggiore in Europa, vola Leonardo grazie alle stime sui risultati 2019 migliori delle previsioni. In calo invece utility, banche e industriali. Petrolio in rialzo, spread in area 134 punti ilsole24ore

