Espulsi sei parlamentari del M5S per ritardi sulle rendicontazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il M5S espelle sei parlamentari in seguito all’istruttoria sui ritardi sulle rendicontazioni dei probiviri. Gli Espulsi sono i deputati Nadia Aprile, Michele Nitti, Flora Frate, Massimiliano De Roma, Santi Cappellani e il senatore Alfonso Ciampolillo. Lo annuncia il blog delle stelle“Rendicontare le spese e restituire le eccedenze degli stipendi è per noi un onere e un onore. Un chiaro impegno preso coi cittadini.” Lo scrive il blog delle Stelle che, al di là dei 6 Espulsi, sottolinea come “sul totale di 30 casi aperti, alcuni portavoce hanno controdedotto in merito ai rilievi posti loro dal Collegio dei Probiviri, il quale, riscontrata la buonafede e la volontà di adempimento, ha intrapreso un dialogo per risolvere positivamente i casi”. “La civile convivenza è basata sulle regole, e chi non le rispetta va ... huffingtonpost

