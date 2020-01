Erica Piamonte, scatto ‘bollente’ su Instagram: lato B da urlo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Erica Piamonte, ex gieffina, fa scatenare i fan di Instagram. Lo scatto ‘bollente’ in intimo esalta il suo lato B da urlo. Erica Piamonte è stata una delle più chiacchierate concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, sia per la sua personalità, che per la sua bellezza. Con un fisico statuario e pieno di curve, la … L'articolo Erica Piamonte, scatto ‘bollente’ su Instagram: lato B da urlo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

zazoomnews : Erica Piamonte esplosiva: si spoglia e mostra il lato B tatuato [FOTO] - #Erica #Piamonte #esplosiva: #spoglia - chaneIbecker : perché erica piamonte è così figa - xlightsofhope : RT @AndreSannaPau: Ancora con sta regola del 'ha già fatto un televoto'. Ribadisco: Erica Piamonte era in nomination TUTTE LE SETTIMANE. È… -