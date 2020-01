Entra in chiesa urlando “sono Satana”: suora accoltellata durante la messa per salvare il prete (Di venerdì 31 gennaio 2020) Incredibile quanto successo in una chiesa di Genova, dove una giovane suora è stata accoltellata da un uomo. L’aggressore sarebbe Entrato in chiesa durante la messa con un coltello in mano, dicendo “sono il diavolo” e scagliandosi verso il prete. Per proteggere il sacerdote, contro lui si è precipitata una suora di 30 anni di origini indiane, che ora si trova in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta davanti agli occhi di una decina di fedeli in preghiera nel tardo pomeriggio nella chiesa di San Francesco D’Assisi a Sestri Ponente, quartiere popoloso della periferia di Genova. La giovane suora ha riportato diverse ferite al collo fatte da un coltello con una lama di 40 centimetri. Soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso, è stata stabilizzata e dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Il ... meteoweb.eu

Genova : squilibrato Entra in una chiesa e accoltella una suora : Genova , squilibrato entra in una chiesa e accoltella una suora squilibrato entra in una chiesa e accoltella una suora : è quanto accaduto a Genova nel tardo pomeriggio di venerdì 31 gennaio. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, un italiano di 57 anni che dava in escandescenza, forse anche a seguito di un recente lutto, è entra to in una chiesa , situata in via Tommaso d’Aquino, nel quartiere di Sestri Ponente, gridando: ...

Kikò Nalli svela un segreto sulle nozze con Tina : “Mentre stavo Entra ndo in Chiesa…” (VIDEO) : Kikò Nalli è stato ospite di Caterina Balivo nel corso della puntata odierna di Vieni da me e in tale occasione ha parlato delle nozze con Tina e del rapporto con Ambra. L’ospitata dell’hair-stylist ha generato parecchio sgomento per i fan del programma dato che tutti ricorderanno dell’alterco avvenuto con la conduttrice. Diversi anni fa, infatti, i due ebbero dei disguidi su questioni lavorative che portarono il parrucchiere a ...

“Sono Posseduto” : Entra col Suv in chiesa e parcheggia vicino all’altare : il VIDEO : Sfonda portone della chiesa col Suv e parcheggia vicino all’altare: il VIDEO di quanto accaduto nella nella parrocchia di San Juan Evangelista, a Sonseca. Incredibile quanto accaduto a Sonseca, comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Un uomo – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Il fatto Quotidiano’ – avrebbe letteralmente sfondato […] L'articolo “Sono ...

Entra in chiesa con il suv e si piazza sotto all'altare : pensava di essere "posseduto" : L'uomo si è fatto largo lungo la navata c Entra le di una chiesa del XVI considerata patrimonio storico. Fortunatamente...

Entra in chiesa - bestemmia e insulta i fedeli : arrestato ventenne : La tradizionale messa dell’Epifania nella parrocchia Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio in Viale Corsica ha avuto un risvolto particolare dopo l’ingresso di un giovane ventenne . Camminando tra le panche inizia a insulta re i fedeli e, una volta arrivato sull’altare della chiesa , urla una bestemmia . Le forze dell’ordine, chiamate dai partecipanti alla funzione, l’hanno subito fermato e successivamente ...

Il Papa parla di c Entra lità delle donne - ma nella Chiesa continuano a non contare nulla : “Senza la donna non c’è salvezza”. E ancora: “La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali”. Queste le parole di Papa Francesco pronunciate nella sua omelia del 1 gennaio 2020, la prima dell’anno. Un ragionamento e un invito encomiabili. D’altronde, sono molteplici le ricerche che dimostrano come la presenza di donne nei processi decisionali promuova un impatto positivo nella ...

Texas - folle Entra in chiesa e spara durante la messa tra i fedeli : 3 morti : folle entra in chiesa e spara durante la messa tra i fedeli . È salito a tre morti il bilancio di una spara toria in una chiesta in Texas . Secondo quanto riferito dal sito della 'Nbc',...

Entra in una chiesa del Texas e spara - ci sono tre vittime. Killer ucciso da guardie armate : Un Killer armato di fucile ha fatto irruzione nella West Freeway Church of Christ, una chiesa texana che si trova a White Settlement, e ha aperto il fuoco nel corso della funzione religiosa, prima di essere ucciso . Ci sono in tutto tre vittime Momenti di terrore alla West Freeway Church of Christ, una chiesa che […] L'articolo Entra in una chiesa del Texas e spara , ci sono tre vittime. Killer ucciso da guardie armate sembra essere il primo ...

Uomo armato Entra in chiesa - estrae un fucile e spara : almeno 2 morti e 1 ferito grave : Ancora paura negli Stati Uniti dove un Uomo armato ha attaccato una chiesa aprendo il fuoco con un fucile : due le vittime, compreso l’assalitore Un’altra spara toria scuote gli Stati Uniti a pochi giorni dal Capodanno. E’ avvenuta in Texas, nel sobborgo di Fort Worth chiamato White Settlement e avrebbe provocato la morte di due persone, […] L'articolo Uomo armato entra in chiesa , estrae un fucile e spara : almeno 2 morti e ...

Benedetto XVI spiega la c Entra lità di Santo Stefano per la chiesa : Pubblichiamo il discorso tenuto da Benedetto XVI durante l'udienza generale del 10 gennaio 2007 nell'Aula Paolo VI Cari fratelli e sorelle, dopo il tempo delle feste ritorniamo alle nostre catechesi. Avevo meditato con voi le figure dei dodici Apostoli e di san Paolo. Poi abbiamo cominciato a rifl

Ancona - Entra in chiesa nuda e si mette a urlare sull’altare : Ancona , entra in chiesa nuda e si mette a urlare sull’altare: davvero singolare l’episodio accaduto nella parrocchia di San Nicola a Sirolo. Davvero singolare l’episodio accaduto ieri nella parrocchia di ‘San Nicola’ del comune di Sirolo, in provincia di Ancona . Una donna, di circa 30 anni, è infatti entra ta in chiesa completamente nuda e ha […] L'articolo Ancona , entra in chiesa nuda e si mette a urlare ...

Ancona - donna di 30 anni Entra nuda in chiesa durante le celebrazioni di Santa Lucia : Una donna di trent' anni ieri pomeriggio è entra ta nella chiesa di Sirolo, in provincia di Ancona , completamente nuda , poi si è messa a pregare ai piedi dell'altare. I tentativi del prete di coprirla non sono serviti a nulla e sono dovuti intervenire carabinieri e ambulanza per un trattamento sanitario obbligatorio.Continua a leggere

Ancona - Entra in chiesa completamente nuda e grida : "Se mi toccate - vi denuncio" : Lavinia Greci Per calmare la 30enne è servito l'intervento di un'ambulanza che, dopo averla sedata, l'ha trasportata in ospedale, dove si trova sotto stretta osservazione. Dentro la cattedrale alternava momenti di silenzio e grida rivolte agli altri fedeli In chiesa ci è arrivata completamente nuda , nonostante la fredda giornata invernale. Una volta entra ta nel luogo di culto, si sarebbe diretta verso l'altare e avrebbe iniziato a ...

Catanzaro - parroco di Petronà : “Alla chiesa serve una porta laterale per far Entrare malati e disabili - ma la soprintendenza si oppone” : “Quella porta non sa da fare. Ne domani né mai”. Parafrasando la celebre frase di Manzoni nei “Promessi sposi”, don Giorgio Rigoni sintetizza così la battaglia che sta portando avanti da più di un anno per la costruzione di una porta laterale nella chiesa Madre di Petronà, in provincia di Catanzaro, dove è parroco. Per arrivare all’unico ingresso della sua chiesa, infatti, è necessario fare una ripida scalinata e questo impedisce ad anziani, ...

kolemicos : RT @lucacampitello: «Sono il diavolo»: entra in chiesa a Genova e colpisce con la mannaia una suora, è in fin di vita - lucacampitello1 : «Sono il diavolo»: entra in chiesa a Genova e colpisce con la mannaia una suora, è in fin di vita - lucacampitello : «Sono il diavolo»: entra in chiesa a Genova e colpisce con la mannaia una suora, è in fin di vita -