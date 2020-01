Emma Marrone malattia: ecco cosa i medici le hanno proibito di fare (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tra le superospiti del Festival di Sanremo 2020, ci sarà anche lei, Emma Marrone. La cantante a “Sette”, il settimanale del Corriere della Sera, è tornata a parlare della sua malattia rivelando quello che non potrà più fare per via del tumore alle ovaie, che l’ha costretta ad un’operazione chirurgica lo scorso autunno. L’intervento è riuscito perfettamente, la stella di Amici però non può non fare i conti con le conseguenze della malattia, che è tornata a bussare alla sua porta una seconda volta. Emma Marrone addio capelli biondi: «Dopo il tumore i medici mi hanno sconsigliato la tintura» All’inserto del Corriere della Sera Emma Marrone ha detto che a causa del tumore alle ovaie non potrà più: tingersi i capelli di biondo. «Potrei addirittura non esserlo mai più», ha detto la giovane, che ha aggiunto «Io sono bionda dentro». Sul palco del Teatro Ariston quindi ... urbanpost

MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - Corriere : I dieci anni di carriera non la toccano: «La data conta per gli altri». Tornare a Sanremo non la fa sentire «consac… -