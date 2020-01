Emirati Arabi, Itel all’Arab Health 2020 di Dubai (Di venerdì 31 gennaio 2020) Da Ruvo di Puglia agli Emirati Arabi (passando per oltre quaranta Paesi in tutti i continenti). La Itel è azienda a vocazione glocal, che in quasi quaranta anni di storia ha guadagnato fette di mercato sempre più ampie, sino a diventare leader internazionale nel settore Healthcare con più di tremila installazioni nel mondo e collaborazioni all’attivo in tutto il globo, per ciò che concerne la fornitura di apparecchiature e macchinari volti a soddisfare la richiesta per attività sofisticate di diagnostica per immagini, la progettazione e la realizzazione di soluzioni e sistemi personalizzati, nonché di strutture cliniche e reparti, in Italia e all’estero. Il Medio Oriente, nello specifico, è oggi un importante snodo di mercato per la Itel, che è largamente presente in loco, in pianta stabile, con risorse e personale, per portare avanti progettualità a lungo termine. La partecipazione ad ... ildenaro

