Emilia Romagna, Mario Giordano a Dritto e Rovescio: "Sinistra sconfitta in 8 regioni, ma quale trionfo?" (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 30 gennaio, Mario Giordano non conduce ma si presenta in veste di ospite. Tra i temi affrontati ovviamente la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna e la spallata fallita al governo del ticket Matteo Salvini-Lu liberoquotidiano

matteosalvinimi : Buon lavoro al nuovo e numeroso gruppo di Consiglieri Regionali della Lega in Emilia Romagna. Eravamo in 9, ora sia… - PiazzapulitaLA7 : 'PERCHÉ PROPRIO A ME?' Parla Yassin, il ragazzo al quale Salvini ha citofonato durante la campagna elettorale in E… - MatteoRichetti : L’unica cosa buona di questa dichiarazione è averla fatta dopo il voto in Emilia Romagna. Altrimenti ci giocavamo a… -