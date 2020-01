Emergenza femminicidi in Italia, cinque vittime in poche ore (Di venerdì 31 gennaio 2020) Donna uccisa a Mazara del Vallo nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2020. Arrestato il marito di 53 anni. L’uomo era già stato denunciato dalla vittima. MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Una donna di 54 anni è stata uccisa nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2020 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Per l’omicidio è stato fermato il marito con la Procura che ha disposto l’arresto in attesa della convalida del Gip. Nelle prossime ore l’uomo sarà interrogato dagli inquirenti per cercare di capire il perché di questo gesto. Donna uccisa a Mazara del Vallo, arrestato il marito L’omicidio è avvenuto nella notte di giovedì 30 gennaio. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa che avevano sentito delle urla provenire da quell’appartamento. Visti i precedenti, è partita la chiamata agli inquirenti con il personale medico ... newsmondo

dietnam : Quattro femminicidi in meno di 24 ore ma l'emergenza e i titoloni sono per il coronavirus. - Tg3web : Femminicidi. Il Procuratore generale della Cassazione ha parlato di “emergenza nazionale” in occasione dell’inaugur… - TorinoxArturo : RT @S_oh_my: Quattro femminicidi in meno di 24 ore ma la vera emergenza in Italia è il #coronavirus. Beoti. -