Elisabetta Gregoraci sarà a Sanremo (senza Nicola Savino): cosa condurrà (Di venerdì 31 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020: Elisabetta Gregoraci ci sarà, ma non al fianco di Amadeus o Nicola Savino Alla fine Elisabetta Gregoraci sarà a Sanremo 2020. Dopo tutte le indiscrezioni e soprattutto le polemiche dei giorni scorsi l’ex moglie di Flavio Briatore avrà un ruolo nella 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Tuttavia occorre prima precisare cosa non farà, non salirà sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus, non sarà quindi una delle 10 conduttrici che si alterneranno durante le cinque serate della kermesse canora. Soprattutto non sarà al fianco di Nicola Savino a L’Altro Festival nuovo programma che andrà in onda su RaiPlay e che prenderà il posto del tradizionale DopoFestival. cosa farà allora Elisabetta Gregoraci? Elisabetta Gregoraci al Festival di Sanremo: condurrà Suite 2020 Elisabetta Gregoraci sarà presente al Festival di Sanremo. Nello ... lanostratv

