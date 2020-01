Electronic Arts pubblicherà quattro nuovi giochi non sportivi anche per PS5 e Xbox Series X entro marzo 2021 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Durante una chiamata agli investitori Electronic Arts ha annunciato i suoi prossimi piani che riguardano il prossimo anno fiscale che inizierà ad aprile di quest'anno per terminare a fine marzo 2021.In questi piani c'è la decisione dell'azienda di pubblicare, oltre ai suoi titoli sportivi di maggior successo, anche altri 4 nuovi giochi, basati a quanto pare su IP già esistenti. EA ha già confermato i nuovi giochi di FIFA e Madden, escludendo però NHL e possibilmente NBA Live. NBA Live 20, inizialmente previsto per il rilascio nel 2019, ha finito per essere cancellato.Non è chiaro se il prossimo NBA Live faccia parte di quei quattro, tuttavia, come precedentemente suggerito da EA, potrebbe essere un'esclusiva di nuova generazione. EA pubblicherà inoltre quattro giochi di sviluppatori indipendenti, probabilmente sotto l'etichetta EA Originals. Per quanto riguarda i titoli non sportivi, ... eurogamer

