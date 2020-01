Ecco come è fatto il coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) (immagine: Cdc/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, Mam – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #23312) Il coronavirus continua a occupare le pagine dei giornali. E mentre l’Oms dichiara lo stato di emergenza globale, l’epidemia di 2019-nCoV raggiunge nelle ultime ore quasi 10mila casi di contagio confermati (di cui due anche in Italia) e 213 decessi. Ma che aspetto ha il virus, inizialmente responsabile del focolaio di polmonite nella città di Wuhan? A rispondere sono stati gli statunitensi Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), ad Atlanta, che hanno appena diffuso una nuova straordinaria immagine del coronavirus. Servendosi di un potente microscopio elettronico i ricercatori sono riusciti a dare un aspetto, il più dettagliato finora, del coronavirus. Quello ... wired

