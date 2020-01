«Eccallà… lo sapevo»: il video dei due cittadini cinesi malati di Coronavirus fuori dall’hotel Palatino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il 29 gennaio su Twitter è stato postato da questo account un video girato davanti all’Hotel Palatino in via Cavour a Roma dove un NCC (Noleggio con conducente) vede intervenire i dottori dello Spallanzani che portano via i due cittadini cinesi in seguito risultati affetti da Coronavirus dall’albergo, un quattro stelle con 200 stanze e tre sale da pranzo, dove la stanza dei due è stata sigillata. L’autista si rende conto dal vestiario di dottori e infermieri che si tratta di un’emergenza legata a 2019-nCoV ed esclama “Eccallà… lo sapevo… semo fatti“. #coronarvirus #Roma stasera hotel palatino pic.twitter.com/xikPrrWzSU — Taxistalobbysta (@Taxistalobbyst) January 29, 2020 Il video è stato successivamente pubblicato da diverse fonti nella giornata di ieri, quando ancora non si aveva l’ufficialità riguardo la diagnosi dei due ... nextquotidiano

gioiarandom : Sconvolta dal video pubblicato su Open con i turisti cinesi in ambulanza con tanto di commento audio super pro “ecc… - Federicobarald3 : RT @francescatotolo: Il fatalismo romano vs #coronavirus: “Eccallà, o sapevo, semo fatti' - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Il fatalismo romano vs #coronavirus: “Eccallà, o sapevo, semo fatti' -